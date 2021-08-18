Луганск, 18 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР. Об этом сообщили 18 августа в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинские войска в Донбассе

Под огнём ВСУ оказались районы населённых пунктов Желобок и Золотое-5. Применялись гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Славяносербском районе было обнаружено захоронение, в котором находились останки девяти жертв украинской агрессии.