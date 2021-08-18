Чебоксары, 18 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии разработают инвестиционный профиль Новочебоксарска. На данные цели из муниципальной казны выделено 900 тыс. рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного открытого конкурса опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является администрация города Новочебоксарска. Победитель конкурса должен разработать инвестиционный профиль на период до 2025 года и обосновать направления развития. Уточняется, что инвестиционный профиль — это документ «тактического развития инвестиционной активности с опорой на ресурсный потенциал» и социально-экономическое положение.

«Обеспечение выявления и формирования пула инвестиционных экономически эффективных проектов для реализации (поддержка существующих и развитие новых предприятий); определение потенциальных интересантов в реализации инвестиционных проектов; вовлечение в процесс разработки инвестиционных профилей всех заинтересованных сторон», — отмечается, в частности, в техническом задании.

При разработке должны быть представлены перечень актуальных бизнес-идей, типовые инвестиционные проекты в формате кейсов и перечень мероприятий по активизации инвестиционной деятельности «для их реализации силами органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти и т. д.».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 900 тыс. рублей. Данные средства выделены из муниципального бюджета.

При подписании контракта инвестиционный профиль должен быть разработан до 20 декабря 2021 года.