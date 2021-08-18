Калининград, 18 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. На российском заводе «Автотор» в городе Калининград стартовало серийное производство нового премиального кроссовера Genesis GV70. Об этом сообщает пресс-служба «Автотор».

Avtotor.ru Genesis GV70

Новинка станет вторым кроссовером в модельном ряду бренда. Автопроизводитель оснастил новую модель десятью воздушными подушками безопасности, светодиодными передними фарами, системой запуска мотора кнопкой, а также селектором выбора режимов движения и двухзонной климатической установкой. Также авто укомплектовано регулируемым в двенадцати направлениях водительским креслом и мультимедийным комплексом с дисплеем размером 14,5 дюйма.

Среди силовых агрегатов в моторной линейке самый мощный — бензиновый 3,5-литровый турбомотор T-GDI, выдающий 379 л. с.

Для покупателей предложены пять комплектаций. Стоимость начальной версии Elegance равна 4 150 000 рублей, а цена топовой комплектации Ultimate варьируется от 5 600 000 до 6 150 000 рублей.

Ранее автопроизводитель Genesis вывел на рынок Австралии новый внедорожник GV70 2021 модельного года. Дилеры компании уже начали приём заказов на эту модель. В качестве основного силового агрегата у внедорожника турбированный бензиновый «движок» V4 рабочим объёмом 2,5 л и производительностью 300 л. с. (422 Нм).

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