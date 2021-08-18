Кемерово, 18 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 18 августа, за прошедшие сутки выявлено 184 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 180 случаев.

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«Новокузнецк — 36, Кемерово — 35, Междуреченск — 18, Юрга — 14, Прокопьевск — 11, Ленинск-Кузнецкий — десять, Белово — девять, Мыски — семь, Осинники — семь, Юргинский МО — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Полысаево — пять, Ленинск-Кузнецкий МО — пять, Калтан — четыре, Гурьевский МО — три, Тайга — два, Таштагольский МР — два, Тисульский МО — два, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 189 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлен 49 541 случай заражения коронавирусом, 46 668 человек выздоровели, 1070 пациентов скончались.