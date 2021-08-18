Москва, 18 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. На территории Москве во время археологических раскопок в течение 2020 года обнаружено более 15 тысяч артефактов. В 2021 году работы проводятся на более чем 800 площадках, сообщается на портале мэра столицы.

Клад монет

Среди редких экземпляров археологи найдены керамические колокольчики, курительные трубки, игрушки, копейка 1713 года (времен правления Петра I), медные монеты пуло (денежная единица времен Золотой Орды) и т. д.

Всего московскими археологами за последние 10 лет найдено около 60 тысяч редких предметов. В государственную часть Музейного фонда России передано более 700 археологических предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ходе археологических раскопок на улице Сретенка обнаружено более 200 различных артефактов XVI — конца XIX века.

Читайте подробнее: Более 200 артефактов обнаружили археологи на Сретенке в Москве