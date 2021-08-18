Цинциннати, США, 18 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко в первом круге турнира в Цинциннати (США). Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

(сс) si.robi Людмила Самсонова

Самсонова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, ни одной ошибки на подаче и 5 из 7 брейков.

Во втором круге Азаренко сыграет с американской теннисисткой ЭлисонРиске.

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