Токио, 18 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Кризисная ситуация в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции сложилась в Японии, заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга 17 августа в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, во всех регионах страны быстро увеличивается количество новых носителей SARS-CoV-2. Глава правительства отметил, что распространение инфекции идет рекордными темпами.

Вместе с тем Суга подчеркнул, что японские власти не собираются объявлять в стране жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Премьер-министр пояснил, что более эффективным шагом в борьбе с COVID-19 должна стать вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии расширили и продлили режим чрезвычайной ситуации, действующий из-за распространения коронавирусной инфекции в ряде префектур страны.