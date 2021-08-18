Уфа, 18 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Рабочую группу по изучению состояния и совершенствованию законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха намерены создать в государственном собрании Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«В республике работает много крупных промышленных предприятий, которые наносят ущерб природе. Важно держать эту ситуацию под контролем, и надзорные органы должны быть снабжены необходимым правовым инструментарием и возможностями по контролю за экологической обстановкой. Мы видим, что не всегда это удается сделать своевременно и эффективно, в госсобрание приходит много жалоб на качество воздуха в крупных городах республики», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

Толкачев также сообщил, что планируется создать рабочую группу по изучению состояния и совершенствованию законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, в которую войдут депутаты, ученые, общественные деятели. Будут приглашены и представители организаций, экологическая деятельность который вызывает вопросы у надзорных органов и местных жителей, пояснил он.

«Рабочей группе предстоит проанализировать весь массив законодательства, в том числе изучить и зарубежный опыт регулирования этой сферы. Результатом работы будет подготовка предложений по внесению изменений в законодательство. Надеемся справиться с этой задачей в период осенней сессии. В случае необходимости будем готовить законодательную инициативу для внесения ее в Государственную думу», — пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе зафиксировали превышение концентрации хлорида водорода.