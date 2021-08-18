Москва, 18 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Когда уровень иммунитета населения достигнет 80%, COVID-19 станет сезонным заболеванием. Об этом 18 августа заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ученый уточнил, что на данный момент основные данные о SARS-CoV-2 уже есть, однако вирус постоянно изменяется и из-за этого нельзя сказать, что его изучение закончено.

Также Горелов отметил, что при изменении коронавирус приобретает новые свойства и потому во многих странах, включая Россию, ведется мониторинг циркуляции различных генотипов, принципиальным образом отличаются друг от друга.

Кроме того, он добавил, что, по его мнению, SARS-CoV-2 будет продолжать находиться в фокусе внимания до того момента, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше остальных от коронавируса пострадали государства, в которых либо не было систем противодействия, либо таковые были уничтожены.