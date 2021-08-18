Батуми, Грузия, 18 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. На берегу Чёрного моря в Аджарской Автономной Республике должен быть построен новый город. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на представлении в райцентре Хелвачаури кандидата на пост мэра от правящей партии «Грузинская мечта».

(сс)Gaga.vaa Аджария

Как рассказал глава правительства, город будет построен на месте военного полигона Гонио. Это позволит развивать регион в целом.

«По моему поручению местная власть Аджарии в лице Торнике Рижвадзе работает вместе с министерством экономики, и у нас есть видение, что на бывшем полигоне Гонио должна быть создана специальная экономическая зона с собственным финансовым центром», — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что Гонио находится в 15 километрах от Батуми и 5 километрах от границы с Турцией. Рядом находится Гонио-Апсаросская крепость, которую, по некоторым данным, могли построить в I веке нашей эры. Ранее крепость называлась «Апсар» («Абхаз»). Это самая древняя крепость на территории Грузии.