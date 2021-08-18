Якутск, 18 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Жителей Якутии, у которых есть дети, призывают активнее вакцинироваться перед началом учебного года. С такой просьбой к якутянам обратилась заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, отметив, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остаётся напряжённой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в региональном оперативном штабе.

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« В целом наша ситуация санитарно-эпидемиологическая и по характеру заболевания характеризуется достаточно сложным периодом, связанным с большим количеством детей, которые болеют новой коронавирусной инфекцией. Впервые зарегистрировано два случая заболевания COVID-19 третьей степени среди детей», — сказала Ольга Балабкина.

По её данным, за сутки коронавирусом заразились 143 якутянина (днём ранее — 141), в том числе 80 случаев заболевания зафиксировано в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, всё больше несовершеннолетних жителей Якутии нуждаются в госпитализации из-за вируса COVID-19. Для них в республике откроют специальный стационар.