Москва, 18 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Российские отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутренние и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта. Об этом 18 августа сообщает «Коммерсант».

Treinreiziger.nl Грузоперевозки

По разным оценкам представителей сферы, рост цен на перевозки достиг 160%.

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, стоимость перевозок в среднем возросла на 10−11%, однако динамика роста зависит от направления и от сезона. Он также рассказал о проблемах с порожним транспортом, в том числе по причине ухода игроков с рынка.

В свою очередь в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» столкнулись с ростом цен на перевозку на 10−15% направлений внутри страны и до160% — на международных.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба России проводит антикартельные проверки крупнейших в стране торговых сетей. Меры вызваны обращениями граждан по поводу роста цен.

Внеплановые выездные проверки проводятся в магазинах компаний Х5 Group, ООО «Лента» и АО «Тандер» .ФАС стремится не допустить необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров в российских магазинах.

Читайте также: Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен в торговых сетях