Красноярск, 18 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Пособник террористической деятельности осуждён в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в краевом УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Установлено, что с августа по октябрь 2019 года красноярец обучал учащегося одного из общеобразовательных учреждений способам изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ). В конце октября 2019 года злоумышленник, готовя несовершеннолетнего к совершению теракта, передал ему обрез гладкоствольного охотничьего ружья с комплектом боеприпасов и компоненты для изготовления СВУ.

9 декабря 2020 года против красноярца были возбуждены уголовные дела. Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Красноярска виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае УФСБ пресекло деятельность сторонника одной из международных террористических организаций.

Читайте также: В Красноярском крае осуждён пособник террористов