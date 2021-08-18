Пенза, 18 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Пензе за три года городской бюджет пополнился за счет платных парковок на 17 млн рублей. Как заявил исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ города Вадим Фейгин, проект по созданию и использованию городских парковочных мест, в том числе на платной основе, реализуется в Пензе с 2018 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

Первая парковка была организована на улице Лермонтова на 48 парковочных мест, далее на 62 машиноместа — на улице Пушкина. В 2019 году платная муниципальная автостоянка появилась на улице Кирова.

«Среднее количество посетителей на улице Лермонтова составляет 206 машин в сутки, на улице Пушкина — 125, на Кирова — 297. Всего за три года их функционирования доход в муниципальный бюджет составил 17 446 790 рублей», — уточнил спикер.

В ближайшее время планируется обустроить парковочное пространство на улицах Гагарина и Стасова. Пока идет работа по формированию земельных участков под эти цели, добавил Фейгин.

ИА REGNUM также сообщало, что за первое полугодие 2021 года платные парковки принесли в бюджет Петербурга 69,5 млн рублей.

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