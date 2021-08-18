Ульяновск, 18 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

По версии правоохранителей, накануне празднования Дня Победы, 30 апреля 2020 года, подозреваемый, используя страницу в социальной сети, разместил на платформе федеральной акции «Бессмертный Полк онлайн» анкеты с данными и фотографиями нацистских преступников под видом ветеранов Великой отечественной войны.

В ведомстве считают, что поступок был направлен на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, и против наказания главных военных преступников.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего горожанина, которого осудили за размещение на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» фотографии нациста.

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