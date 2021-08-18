Иркутск, 18 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Особое внимание во время прямой линии, которую провёл накануне, 17 августа, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, уделили проблеме ликвидации лесных пожаров и задымлённости. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

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Комментируя эту проблему, глава региона принёс извинения жителям области за неудобства из-за сильного дыма, который на прошлой неделе накрыл наш регион из-за пожаров на севере области и в Якутии.

«Считаю, решение этой проблемы должно быть комплексным. Это зона ответственности всех: и правительства, и министерства лесного комплекса, и муниципалитетов, и арендаторов. У нас нет права на ошибку. Опыт нужно учесть, необходимо проработать вопрос увеличения финансирования и кадров, чтобы в следующем году ситуация не повторилась», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, прямая линия с Игорем Кобзевым длилась три часа, за это время глава региона ответил на 62 вопроса.

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