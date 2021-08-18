Цинциннати, США, 18 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини в первом круге турнира в Цинциннати (США). Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

si.robi Вероника Кудерметова

Кудерметова девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре ошибки на подаче и 2 из 9 брейка.

Во втором круге Кудерметова сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

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