Горно-Алтайск, 18 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявили 14 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей десяти районов. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в регионе достигло 20 270.

Выздоровели за сутки 43 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 18 743 жителя. Проведено более 262 тыс. лабораторных исследований, в том числе 624 за последние сутки.

«За весь период в регионе зарегистрировано 332 летальных случая у пациентов с COVID-19: 287 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в оперштабе.