Иркутск, 18 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев 17 августа провёл прямую линию с жителями региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, разговор длился три часа, за это время глава региона напрямую ответил на 62 вопроса.

Kremlin.ru Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Всего за время эфира поступило свыше 15 тысяч звонков. Ещё 644 вопроса поступило во время подготовки к данному мероприятия: это были видеообращения, звонки, вопросы на сайте прямой линии и в социальных сетях.

Большинство вопросов касались жилищно-коммунального хозяйства, также жителей интересовали сферы здравоохранения, социального обслуживания, благоустройства территорий, образования, трудоустройства, экономики, общественного транспорта, и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить прямые линии губернаторам посоветовал президент России Владимир Путин. Игорь Кобзев организовал подобное мероприятие уже во второй раз.

Первая прямая линия состоялась 18 февраля 2021 года.

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