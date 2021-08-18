Уфа, 18 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Природные парки «Зилим» и «Иремель» временно закрыли из-за пожароопасной обстановки в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии.

Туризм. Башкирия

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Отмечается, что соответствующий приказ будет действовать до 5 сентября 2021 года.

«В связи с аномальной жарой и пожароопасной ситуацией в регионе, руководством дирекции природных парков Башкирии принято решение о временном запрете на посещение природных парков «Иремель» и «Зилим», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что посетители парков могут либо вернуть в полном объеме потраченные деньги на билеты, либо воспользоваться заранее купленными билетами.

«Запрет не распространяется на жителей населенных пунктов, проживающих на территориях данных парков. Также местное население может заниматься заготовкой сена на зиму для скота», — сообщает пресс-служба.

В случае улучшения погодных условий и стабилизации ситуации с пожарами руководство природных парков может снять запрет раньше указанного срока.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжают действовать 12 природных пожаров.