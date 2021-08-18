Челябинск, 18 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В воздухе на территории Челябинска снижается концентрация сероводорода. Об этом со ссылкой на данные постов мониторинга сообщает замглавы областного минэкологии Виталий Безруков.

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Концентрация упала уже до отметки 0,8 ПДК. «Ситуация пришла в норму», — отметил Безруков. И добавил, что в жилых районах превышений не фиксируется.

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Чиновник добавил, что выброс произошёл в районе 3:00 по местному времени и был разовым. Основная часть загрязняющих воздух веществ в воздухе ушла вдоль реки, и благодаря этому жители города не так сильно ощутили на себе влияние выброса.