Москва, 18 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Рубль с открытия утренней сессии на Мосбиржи попал под давление из-за ухода от риска на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Курс доллара растёт

17 августа обвалились австралийский и новозеландский доллар. От этого доллар оказался в выигрышной позиции.

По итогам торгов рубль подешевел к доллару США и подорожал к евро и британцу. Пара доллар/рубль повысилась на 0,46%, до 73,57 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,13%, до 86,11 руб., фунт/рубль — на 0,35%, до 101,05 руб.

Новозеландский доллар упал до самого низкого уровня за три недели (0,6900) после того, как в стране был выявлен первый случай COVID-19 с февраля, что побудило правительство ввести локдаун.

Австралийский доллар подешевел к доллару до девятимесячного минимума (0,7242) после того, как протоколы заседания РБА показали, что ЦБ будет придерживаться своего плана и не будет сокращать объемы покупок облигаций.

Регулятор готов дополнительные принять меры, если блокировки будут угрожать более глубоким экономическим спадом.

На американской сессии доллар усилил свои позиции после выхода статистики в США. Курс доллара повысился до 73,62 руб.

Из-за ухода от риска трейдеры проигнорировали слабые данные по розничным продажам, сконцентрировавшись на сильных данных по промышленному производству.

Рост доходности десятилетних государственных облигаций США дополнительно поддерживал доллар против его конкурентов. Джером Пауэлл не оказал влияния на рынок такая, так как не обсуждал денежно-кредитную политику ЦБ.

Сегодня, 18 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,05. Индекс доллара перешёл в коррекционную фазу. Курс доллара упал на 0,16%, до 73,44 руб. с открытия утренней сессии.

Вероятно, что коррекция продлится до американской сессии. Всплеск волатильности на всех рынках ожидается после публикации протокола заседания ФРС США. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 73,15−73,75 руб.

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