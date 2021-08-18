Чебоксары, 18 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Чебоксарах в отдел полиции принесли большой арсенал боеприпасов, в том числе 4 тыс. патронов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Переданные в полицию боеприпасы

В УМВД обратилась 61-летняя чебоксарка, которая передала «пороховые» запасы своего скончавшегося 91-летнего отца, работавшего школьным инструктором ОБЖ и являвшегося охотником. Она обнаружили в его квартире в металлическом ящике 4060 патронов различного калибра, около 1 кг пороха и кортик.

Боеприпасы переданы на экспертизу.

Напомним, что при добровольной сдаче оружия гражданин освобождается от уголовной ответственности и ему выдаётся денежная компенсация.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Госдума приняла закон, ужесточающий оборот оружия и повышающий требования к владельцам оружия. Также вводится запрет на переделку оружия.

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