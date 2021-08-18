Сеул, 18 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1805 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1767 случаев заражения локальные, ещё 38 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 228 657.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу на протяжении 43 дней подряд. Между тем, представители органов здравоохранения опасаются проникновения в страну «Лямбда"-штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Перу и который более устойчив к вакцинам, чем другие штаммы.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на пять человек — до 2178 человек. Уровень смертности в Южной Корее составил 0,95%.

17 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 2358 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 199 582.