Москва, 18 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Через сколько лет стоит менять старый автомобиль на новый, рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в интервью агентству «Прайм».

Pictures of Money Деньги за автомобиль

Рязанов сообщил, что машины массового сегмента В или С класса в первый год эксплуатации становятся дешевле в среднем на 10%, через три года — на 40%.

Автомобили сегмента премиум дешевеют почти на треть сразу после приобретения, а через три года — на 50%. Однако, по словам Рязанова, пятилетний премиальный автомобиль с пробегом не превышающим 110 тыс. км будет стоить 95% от первоначальной стоимости.

«Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести пяти — или семилетний BMW, Volvo или Toyota. Так, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее», — сообщил Рязанов.

Эксперт также перечислил ряд признаков, которые говорят о том, что пора менять автомобиль на новый. Так, по словам Рязанова, настало время продавать автомобиль, если автовладелец стал замечать следующие признаки: начались частые мелкие неисправности, появилась коррозия на подвеске или топливной магистрали или увеличился расход топлива.

Ранее эксперт сообщил, что к аварии могут привести изношенные на 100% колодки, а также воздух в тормозной жидкости автомобиля.

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