Горно-Алтайск, 18 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Специалисты службы статистики в Республике Алтай рассказали, насколько за год изменились цены на товары для школьников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, наиболее сильно подорожали сорочки для мальчиков — на 7,7%.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьники

Цены на джемперы для школьников выросли на 6,6%, блузки для девочек — на 6%, детские летние туфли — на 1,1%. Шариковые ручки подорожали на 1,8%, школьные тетради — на 2,7%.

«Альбомы для рисования стали дороже на 2,6%, наборы фломастеров — на 1,3%. Подешевели кроссовые туфли (на 5,5%), носки, гольфы детские (на 4,6%), футболки детские (на 0,7%)», — добавили в службе статистики.

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