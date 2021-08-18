Багдад, 18 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Несколько человек стали жертвами трех авиаударов по зданию больницы в иракском городе Синджар на севере страны. Об этом 17 августа сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак. Курдистан

Атаку совершили военно-воздушные силы Турции, которые проводят операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК). По информации журналистов, в результате инцидента здание было полностью разрушено. Кроме того, из-за случившегося также пострадали несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа турецкое министерство обороны объявило об уничтожении семи представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе удара ВВС Турции на севере Ирака.