Пенза, 18 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Пензенской области разработают дизайн медали, посвященной тренеру по прыжкам в воду — Владимиру Пахалину. Соответствующее поручение дал региональному минспорта врио губернатора Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Накануне в Пензе простились с выдающимся наставников по прыжкам в воду. Как отметил Мельниченко, Владимир Пахалин усовершенствовал систему тренировок, создал уникальные приспособления, внедрил собственные инженерные находки и технологии подготовки спортсменов.

«Это позволило выйти на новый уровень, создать сложнейшие программы, усилить безопасность прыжков. Привести к победам наших прыгунов в воду, в том числе к олимпийским медалям. Считаю, что награда имени Владимира Пахалина позволит увековечить память этого талантливого тренера и замечательного человека», — добавил врио губернатора.

Завершить работы по созданию награды планируется до конца 2021 года.

Медаль имени Владимира Пахалина будет вручаться, в первую очередь, тренерскому составу, а также спортсменам и ветеранам спорта, достигших высоких результатов.

ИА REGNUM ранее сообщало, 16 августа стало известно о смерти заслуженного тренера России по прыжкам в воду Владимира Пахалина. Он скончался в Пензе в возрасте 74 лет. Причина смерти не уточнялась.

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