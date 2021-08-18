Иркутск, 18 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Иркутской области гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, готовы предоставить скидку в размере 20% на любой фильм, в любой кинозал и на любой сеанс. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Кинотеатр

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«В наш адрес поступали обращения от бизнеса по смягчению ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области и региональными общественными организациями мы обратились в Санитарно-противоэпидемическую комиссию при правительстве Иркутской области с предложениями о снятии ограничений. Часть этих предложений была одобрена», — пояснила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба, на 17 августа число умерших пациентов достигло 4338 человек, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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