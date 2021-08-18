Уфа, 18 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. 12 очагов лесных пожаров на общей площади 158,9 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Yarnews.net Лесной пожар

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Сообщается, что спасателям удалось локализовать четыре очага лесных пожаров на общей площади 95,4 га. Пока не локализовано восемь очагов лесных пожаров на общей площади 63,5 га.

Отмечается, что с огнем продолжают бороться 287 человек на 82 единицах техники.

По информации пресс-службы министерства лесного хозяйства региона, за минувшие сутки в Башкирии было зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 23,9 га.

Всего в республике всего зарегистрировано 340 лесных пожаров, 182 из которых вспыхнули в результате природных факторов, а 107 лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения людей с огнем. При этом огонь в лесах прошелся по площади 8824,5 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирии намерены развивать системы мониторинга пожарной обстановки.