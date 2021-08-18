Нагано, Япония, 18 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Японии жертвами сильных дождей, не стихавших несколько дней, стали восемь жителей, ещё три человека пропали без вести и 16 пострадали. Об этом 18 августа сообщает телеканал NHK.

Наводнение. Япония

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Отмечается, что больше других от разгула стихии пострадал остров Кюсю. Существенный ущерб нанесёт также нескольким центральным и западным префектурам, включая Нагано и Сагу. В пострадавших регионах в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий разлива рек и схода оползней.

Напомним, что на юго-западе Японии несколько последних дней не прекращались ливневые дожди. В ряде районов, больше других пострадавших от сильных дождей, за эти дни выпала трёхкратная месячная норма осадков — от 700 до 1000 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек пострадали при сходе оползня, вызванного сильными ливнями в центральной японской префектуре Нагано.