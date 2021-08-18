Чебоксары, 18 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В деятельности ГУП «Биологические очистные сооружения» («БОС») министерства строительства Чувашии выявлены нарушения. Об этом сообщает Росприроднадзор по итогам плановой проверки, которую проводили инспекторы Волжско-Камского межрегионального управления.

Rpn.gov.ru Плановая проверка на ГУП «БОС» в Чувашии

При проверке были осмотрены очистные сооружения и отобраны пробы сточных вод, сбрасываемых предприятием в Волгу. В ведомстве отмечают, что инспекторы выявили ряд нарушений — в частности, не в полном объёме налажен контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ в воздух, отсутствует план мероприятий по уменьшению данных выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.

«Концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых предприятием в Волгу (Куйбышевское водохранилище) со сточными водами из выпуска № 2, превышали требования, установленные разрешением по нефтепродуктам — в 3,3 и 3,2 раза соответственно, по взвешенным веществам — в 1,2 раза, установленные разрешением по нитрит иону — в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Управлением решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий»), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение»), ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ («Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений»), ст. 8.41 КоАП РФ («Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду»).

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП Чувашии «Биологические очистные сооружения» обеспечивают жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск.