Иркутск, 18 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. На утро 18 августа в Иркутской области продолжают действовать 14 ранее зарегистрированных лесных пожаров на общей площади 83 784 га. Как сообщает пресс-служба областного правительства, все очаги расположены в Катангском районе.

Sledcom.ru Лесной пожар

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Там же локализовано шесть ранее обнаруженных возгораний на площади 21 579 га. Всего за минувшие сутки в Приангарье ликвидированы шесть очагов. Четыре ранее зарегистрированных общей площадью 18 295 га были потушены в Катангском районе. Еще два — в Братском и Чунском районах — были обнаружены накануне и ликвидированы в первые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киренском районе Приангарья 17 августа был отменён режим ЧС в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки.

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