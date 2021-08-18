Магадан, 18 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В столице Магаданской области расследуют смерть восьмилетнего мальчика, который погиб от удара током. Ребёнок прыгнул на крышу металлического гаражного бокса, к которой было подведено электричество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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Известно, что мальчика пытался спасти прохожий, но не смог — его тоже начало быть током. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Строение обесточено, следователи ищут владельца гаража. Глава региона Сергей Носов выразил соболезнования маме мальчика и поручил проверить потенциально опасные строения на Колыме.

Как сообщало ИА REGNUM, cледствие проводит проверку по факту гибели 11-летнего ребёнка от удара электрическим током в Красноярске. Там мальчик с другом вошли в помещение трансформаторной подстанции бывшего судоремонтного завода. Прикоснувшись к трансформатору, один из детей погиб от удара током высокого напряжения.