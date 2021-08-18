Киев, , 07:53 — REGNUM Серьезную угрозу для Киева несут предстоящие переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 17 августа сообщило издание «Обозреватель».

Павел Климкин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает, что глава немецкого правительства может подтолкнуть Зеленского к невыгодным для Украины компромиссам. По мнению экс-министра, Меркель будет призывать украинского лидера заключить сделку до ее ухода, пугая неопределенностью отношений со следующим руководством ФРГ.

Климкин считает, что канцлер будет стремиться стабилизировать ситуацию вокруг Украины для энергетической и военной безопасности европейских стран. Бывший глава МИД призвал украинские власти выйти на контакт с Вашингтоном, Брюсселем и Варшавой до переговоров Меркель и Зеленского, чтобы выработать «четкую матрицу своей игры».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа Павел Климкин заявил, что Ангела Меркель в ходе ее встречи с Владимиром Зеленским 22 августа может поставить президента Украины перед сложным выбором в вопросах, касающихся газопровода «Северный поток — 2» и ситуации в Донбассе.

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