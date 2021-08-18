Киев, 18 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Серьезную угрозу для Киева несут предстоящие переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 17 августа сообщило издание «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Климкин

Он считает, что глава немецкого правительства может подтолкнуть Зеленского к невыгодным для Украины компромиссам. По мнению экс-министра, Меркель будет призывать украинского лидера заключить сделку до ее ухода, пугая неопределенностью отношений со следующим руководством ФРГ.

Климкин считает, что канцлер будет стремиться стабилизировать ситуацию вокруг Украины для энергетической и военной безопасности европейских стран. Бывший глава МИД призвал украинские власти выйти на контакт с Вашингтоном, Брюсселем и Варшавой до переговоров Меркель и Зеленского, чтобы выработать «четкую матрицу своей игры».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа Павел Климкин заявил, что Ангела Меркель в ходе ее встречи с Владимиром Зеленским 22 августа может поставить президента Украины перед сложным выбором в вопросах, касающихся газопровода «Северный поток — 2» и ситуации в Донбассе.