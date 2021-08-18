Томск, , 07:44 — REGNUM На выборах в Законодательную думу Томской области зарегистрировано 540 кандидатов. Они претендуют на 42 мандата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Законодательная дума Томской области Bogdanov-62

По единому округу за места в Заксобрание будут бороться семь политических объединений. Самые большие списки у партий «Единая Россия» и ЛДПР — 91 и 66 кандидатов соответственно. Меньше всего претендентов выставили Партия Роста и «Новые люди» — по 38 человек.

«По одномандатным избирательным округам зарегистрированы 128 кандидатов: от политических партий — 125, в порядке самовыдвижения — 3», — отметили в избирательной комиссии.

Напомним, выборы депутатов областной думы состоятся 17−19 сентября.