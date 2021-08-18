Красноярск, 18 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Следствие проводит проверку по факту гибели 11-летнего ребёнка от удара электрическим током в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По предварительным данным, 5 августа мальчик с 14-летним другом пришли на территорию бывшего судоремонтного завода на улице Складская. Чтобы собрать провода, приятели подошли к трансформаторной подстанции, находившейся под напряжением. Они сломали замок и вошли в помещение подстанции. Один из подростков, прикоснувшись к трансформатору, получил удар током высокого напряжения. Он скончался на месте происшествия.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве следователи начали проверку после гибели двух человек от удара молнии.

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