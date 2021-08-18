Иркутск, 18 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 18 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4338 человек, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Nilses Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 92 993 человека (+399 за сутки). Госпитализированы 3095 (-126 за сутки).

Выздоровели 78 683 пациента (+390 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 410 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 26 человек