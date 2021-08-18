Иркутск, 18 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Иркутской области объявлено о необходимости установления границ зон затопления от водных объектов. Как сообщает 18 августа территориальное ГУ МЧС РФ, подобная работа проводится во всех субъектах Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина. Российской Федерации.

jsptoa Наводнение

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Всего до конца 2021 года на территории Приангарья будет установлено более трехсот опасных зон, связанных с негативным воздействием паводковых вод (в том числе это касается территории, расположенной в нижнем бьефе Иркутской ГЭС). Это позволит не допустить какую либо деятельность, связанную с постоянным проживанием граждан, на потенциально опасной территории.

Напомним, высокий уровень грунтовых вод отмечается в Иркутской области в последние два года. При этом самая сложная обстановка сложилась в Иркутском районе. В ряде населенных пунктов: Хомутово, Урик, Грановщина — затопление территорий связано не с негативным воздействием рек, а с массовой жилой застройкой потенциально опасных участков в пониженных рельефах местности.

Весной ручьи наледью подтапливали Листвянку, а летом ручьи превратились в реки, поднялись грунтовые воды, и в огороды жителей частного сектора на всё лето пришла вода. Новые улицы села Баклаши Шелеховского района в течение двух летних месяцев также топили грунтовые воды.