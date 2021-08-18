Село Сунтар, Якутия, 18 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. На площади Воинской Славы в селе Сунтар в Якутии неизвестные разбили все фонари. Погром произошёл ночью, пишет 18 августа ИА SakhaLife.

Фото с личной страницы Н. Воищева на «Фейсбуке» Последствия вандализма в парке Советска

Читайте также: Из-за вандалов остановки транспорта в Подмосковье сделают бронированными

«Кроме всех ламп, вандалы разбили и камеры видеонаблюдения, поэтому по горячим следам установить виновных не удалось, но полиция ведет розыск. По восстановлению будет видно где-то к октябрю. К сожалению, прямо сейчас на восстановление средств нет», — сообщил первый замглавы района Николай Александров центральному управлению регионом.

Он также отметил, что площадь Воинской Славы в Сунтаре открыли год назад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа полиция задержала трёх человек, причастных к разгрому сквера в Новомичуринске Рязанской области. На вандалов составили административный протокол.