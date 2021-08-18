Кызыл, 18 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 9056 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Общее число выявленных носителей за весь период пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, приближается к отметке в 24 тыс. человек.

«Из 102 заболевших мужчин — 33, женщин — 69. По возрасту: детей до 17 лет — 14, от 18 до 49 лет — 63, от 50 до 64 лет — 17, старше 65 лет — 8», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла лечатся в настоящее время 815 пациентов, состояние 195 из них оценивается, как тяжёлое. 25 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 42,4%. На амбулаторном лечении находится ещё более 1 тыс. носителей.