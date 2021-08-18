Челябинск, 18 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Челябинске уже не ощущается резкий запах сероводорода. Об этом сообщил журналистам замглавы регионального министерства экологии Виталий Безруков.

Anthony Ivanoff Челябинск

По словам чиновника, ситуация уже стабилизировалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью на очистных в Металлургическом районе произошёл выброс сероводорода. После этого в городе ощущался резкий запах этого вещества и канализации.