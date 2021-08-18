Усть-Канский район, Алтай, 18 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Усть-Канском районе Республики Алтай ночью 17 августа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, на 10 км автодороги «Усть-Кан — Коргон» опрокинулся автомобиль Mitsubishi Colt.

МВД по Республике Алтай Смертельное ДТП на Алтае

За рулём иномарки находилась 14-летняя девочка. По предварительным данным, она не справилась с управлением и слетела с дороги, после чего машина перевернулась. Несовершеннолетний водитель скончалась на месте.

«В Усть-Канскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров транспортного средства. Две 16-летние жительницы села Тюдрала и 15-летний житель села Онгудай», — отметили в ведомстве.

Проверка организована по статьям 144 и 145 УПК РФ. Правоохранителям предстоит выяснить то, как 14-летний ребёнок оказался за рулём автомобиля ночью.