Благовещенск, , 07:08 — REGNUM В бюджет Приамурья перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания, темой которого были природные ЧС в регионах, сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Размытая дорога в Ярославской области Группа «Дороги Ярославля» в Facebook, Вера Савицкова

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Средства на восстановления дорожного покрытия будут дополнительными и поступят из федеральной казны. Финансирование предназначено для ремонт дорог, которые заливало паводковыми водами в 2019—2021 годах.

Отдельным пунктом в поручениях указано рассмотреть вопроса выделения средств на завершение строительства набережной в столице Приамурья Благовещенске. Правительство рассмотрит вопрос выделения средств на эти цели.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин также поручил обдумать строительство гидроэлектростанций в бассейне реки Амур, на реках Ниман и Селемджа.