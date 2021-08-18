Екатеринбург, 18 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 18 августа ощущается смог. Об этом сообщают местные жители.

Смог

Информацию граждан подтверждают и в МЧС России. По данным пресс-службы свердловского областного главка, это явление вызвано лесным пожаром, который тушат в Первоуральском городском округе.

Замеры концентрации вредных веществ выполнены уже во всех районах города. Согласно результатам, представленным специалистами, превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 17 августа в районе озера Глухое и находящегося возле него профилактория. Площадь очага составила 40 га.