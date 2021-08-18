Уфа, 18 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Уфимском районе Башкирии утром 18 августа в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком погибли водитель скорой и фельдшер. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Скорая помощь

Трагедия произошла ранним утром в Уфимском районе, на 1484-м километре автодороги М-5. По предварительным данным, машина скорой помощи на скорости врезалась в стоящий у обочины грузовик КамАЗ, водитель которого менял колесо.

пресс-служба УГИБДД по Башкирии «В результате аварии водитель и его пассажир (фельдшер) скончались на месте происшествия».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции.

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