Нижневартовск, Югра, 18 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В старой части Нижневартовска (ХМАО) зафиксирован слив жидких коммунальных отходов в озеро без названия на пересечении улиц Осенняя — Декабристов. Об этом сообщает пресс-служба Природнадзора ХМАО.

Пресс-служба Природнадзора ХМАО Загрязнённое озеро в Нижневартовске

Был проведён осмотр территории, отобраны пробы компонентов почвы и поверхностной воды на загрязнённом участке. Нарушение подтвердилось.

Причём нарушитель установлен, и в отношении юридического лица — владельца автомобиля — возбуждено административное дело.

В адрес мэрии Нижневартовска направлено письмо о необходимости проведения мероприятий, направленных на ограничение въезда тяжелой техники к берегу озера — для предотвращения нарушений в дальнейшем.