Тегеран, , 08:42 — REGNUM 17 августа советник министра иностранных дел Ирана объявил о прибытии четвертой партии вакцин из Китая, включающей 700 000 доз. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Реза Забиб, советник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Министерства иностранных дел, написал в твиттере: «Сегодня прибыла четвёртая партия китайских подарков (700 000 доз), при этом в общей сложности из Китая прибыло 1 550 000 доз подарков».

Он также объявил, что усилиями министерства здравоохранения из Китая прибудут ещё две партии. Советник сообщил, что со второй недели иранского месяца Шахривар (28 августа) импорт будет составлять пять миллионов доз вакцин в неделю.

Забиб также объявил, что предпринимаются усилия по закупке значительного количества различных типов вакцин.