Львов, Украина, 18 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Жители Крыма, которые положительно относятся к России, должны быть «депортированы через Керченский мост», заявил львовский журналист Остап Дроздов 17 августа в эфире телеканала «ITV».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, пророссийские настроения всегда преобладали на полуострове.

«Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я попадал в Россию», — сказал телеведущий.

Кроме того, Дроздов отметил, что после воссоединения Крыма с РФ ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за получения российских паспортов всеми крымчанами. Он признал, что в настоящий момент Украина не способна вернуть полуостров.

Вместе с тем журналист предположил, что в противном случае Киев должен будет выселить пророссийское население Крыма через Керченский мост, уничтожить сам мост, а также «запустить крокодилов» для «освобождения» территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Остап Дроздов назвал жителей Юго-Востока Украины худшими «соотечественниками». В январе 2021 года он призвал украинские власти разработать механизм «экспансии» украиноязычных украинцев на «русифицированные» территории страны.